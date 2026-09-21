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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1)

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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1) - фото 1
Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685692
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
0.4
Длина, м
51.8
Дополнительный материал
стекло
Комплект
крепление
Покрытие фасада
хром
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х28х16
Вес, кг.
1.38

Описание товара Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1)

полка стеклянная haiba hb1707-1, предназначена для ванной комнаты, изготовлена из нержавеющей стали и стекла, имеет хромированное покрытие, современный дизайн.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba хром (HB1707-1)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
0.4
Длина, м
51.8
Дополнительный материал
стекло
Комплект
крепление
Покрытие фасада
хром
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
полка стеклянная haiba hb1707-1, предназначена для ванной комнаты, изготовлена из нержавеющей стали и стекла, имеет хромированное покрытие, современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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