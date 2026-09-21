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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 купить с доставкой в Москве
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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050

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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 - фото 1
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 - фото 1
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691279
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
6.5x13x25
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
500

Описание товара Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050

Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050

Отзывы о товаре Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
6.5x13x25
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31050 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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