Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686415
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
500х51,5х136,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х22
Вес, кг.
1.56
Описание товара Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)
Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)
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Бренд
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
500х51,5х136,5
Страна производитель
Китай
Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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