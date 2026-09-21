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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)

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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) - фото 1
Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
  • Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) - фото 1
  • Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686415
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
500х51,5х136,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х22
Вес, кг.
1.56

Описание товара Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)

Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)

Отзывы о товаре Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
500х51,5х136,5
Страна производитель
Китай
Описание
Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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