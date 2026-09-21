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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107)

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Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) - фото 1
Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
  • Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) - фото 1
  • Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686426
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
5.2х13.7х50
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
51.5х136.5х500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х22
Вес, кг.
1.56

Описание товара Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107)

полка стеклянная belz b90107 для ванной, выполнена из матового стекла и нержавеющей стали, имеет размеры 50х5.2х13.7 см.

Отзывы о товаре Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Глубина, см
13.7
Длина, м
50
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
5.2х13.7х50
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
Высота, см
5.2
Габариты (ВxГxШ), мм
51.5х136.5х500
Страна производитель
Китай
Описание
полка стеклянная belz b90107 для ванной, выполнена из матового стекла и нержавеющей стали, имеет размеры 50х5.2х13.7 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка стеклянная 1- ярус BELZ (B90107) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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