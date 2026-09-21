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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) купить с доставкой в Москве
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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841)

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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 1
Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 2
Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
  • Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 1
  • Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 2
  • Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687195
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х4
Вес, г.
570

Описание товара Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841)

полка угловая одноэтажная для ванной комнаты, современный дизайн.

Отзывы о товаре Полка угловая одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-841)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
полка угловая одноэтажная для ванной комнаты, современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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