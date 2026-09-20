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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) купить с доставкой в Москве
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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)

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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 1
Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 2
Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
сталь
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 1
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 2
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682448
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
20
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка угловая
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка угловая, документация, упаковка
Основной материал
сталь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
66
Длина, см
27.5
Габариты (ВxГxШ), мм
660x275x200
Размеры в упаковке, см
66х28х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)

Угловая полка FIXSEN трехэтажная, хром FX-710-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.

Отзывы о товаре Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
20
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка угловая
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка угловая, документация, упаковка
Основной материал
сталь
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
66
Длина, см
27.5
Габариты (ВxГxШ), мм
660x275x200
Описание
Угловая полка FIXSEN трехэтажная, хром FX-710-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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