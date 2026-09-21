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Полка стеклянная HAIBA (HB9007) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная HAIBA (HB9007)

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Полка стеклянная HAIBA (HB9007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687154
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
13.8
Длина, м
52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х16
Вес, кг.
1.4

Описание товара Полка стеклянная HAIBA (HB9007)

полка haiba hb9007 - это современная стеклянная полка с хромированным дизайном, идеально подходящая для ванной комнаты или любого другого помещения. она имеет один ярус и обеспечивает надежное и долговечное хранение различных предметов.

Отзывы о товаре Полка стеклянная HAIBA (HB9007)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
13.8
Длина, м
52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
полка haiba hb9007 - это современная стеклянная полка с хромированным дизайном, идеально подходящая для ванной комнаты или любого другого помещения. она имеет один ярус и обеспечивает надежное и долговечное хранение различных предметов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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