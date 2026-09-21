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Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х)

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Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х) - фото 1
Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х) - фото 1
  • Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685669
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
137х43х360
Размеры в упаковке, см
54х36х30
Вес, г.
340

Описание товара Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х)

Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х)

Отзывы о товаре Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
137х43х360
Описание
Полотенцедержатель Haiba ром (HB112 х)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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