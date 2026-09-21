Смеситель для ванны Haiba (HB2270)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB2270)
Смеситель для ванны Haiba HB2270, модель даёт возможность с лёгкостью контролировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Наличие аэратора в смесителях помогает обеспечить равномерный поток воды, а также ее смягчение. Сетка в устройстве отфильтровывает примеси. Настенный смеситель – это традиционный вариант, который на текущий момент времени наиболее часто ставится в ванной комнате. Помимо излива модели могут оснащаться выходом на душевой шланг. Прибор выполнен в современном стиле, необычная модель в явно выраженном дизайнерском исполнении. Основной материал корпуса латунь, надежный материал, который обеспечивает отличное нанесение хромированного покрытия. Прибор обычной округлой формы. Излив прибора находится под рычагом управления водой. Известная модель, которая имеет поворотный излив. Его возможно вращать, что намного повышает производительность использования сантехнического прибора. Имеет керамический картридж, который качественно смешивает потоки горячей и холодной воды. Также уменьшается шум подачи воды. Картридж в диаметре 40 мм. У таких смесителей переключение подачи воды на душевой шланг или излив производится посредством поворота специального рычага, вынесенного на переднюю панель прибора. В данном варианте предполагается, что установка смесителя производится на два отверстия, которые имеются в умывальнике или раковине.
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