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Смеситель для ванны Haiba (HB60563) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Haiba (HB60563)

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Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 7
Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
163
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 7
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60563) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685576
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
163
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х19
Вес, кг.
1.92

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60563)

Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием представляет собой высококачественное сантехническое оборудование, произведенное одним из крупнейших промышленных заводов Китая Haiba Group. Смеситель оснащен двумя десятками форсунок для гидромассажа, что обеспечивает равномерное распределение воды и создает эффект тропического дождя. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, что делает его устойчивым к перепадам давления в системе водоснабжения. Смеситель оборудован настенным держателем для душевой лейки, что обеспечивает удобство и безопасность использования. Поворотное переключение режимов лейки позволяет выбрать один из трех доступных вариантов: тропический дождь, обычный душ или режим душ-массаж. Материал лейки пластик, что делает ее легкой и долговечной. Длина излива составляет 163 мм, что позволяет удобно набирать воду из ванны. Запорный клапан смесителя оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим плавность и точность регулировки температуры и напора воды. В комплекте со смесителем идут шланг длиной 1500 мм, настенный держатель и 3-функциональная лейка. Металлическая рукоятка обеспечивает удобство и надежность использования. Смеситель монтируется горизонтально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием это сочетание функциональности, удобства и стильного дизайна, которое станет отличным выбором для вашей ванной комнаты.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB60563)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
163
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием представляет собой высококачественное сантехническое оборудование, произведенное одним из крупнейших промышленных заводов Китая Haiba Group. Смеситель оснащен двумя десятками форсунок для гидромассажа, что обеспечивает равномерное распределение воды и создает эффект тропического дождя. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, что делает его устойчивым к перепадам давления в системе водоснабжения. Смеситель оборудован настенным держателем для душевой лейки, что обеспечивает удобство и безопасность использования. Поворотное переключение режимов лейки позволяет выбрать один из трех доступных вариантов: тропический дождь, обычный душ или режим душ-массаж. Материал лейки пластик, что делает ее легкой и долговечной. Длина излива составляет 163 мм, что позволяет удобно набирать воду из ванны. Запорный клапан смесителя оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим плавность и точность регулировки температуры и напора воды. В комплекте со смесителем идут шланг длиной 1500 мм, настенный держатель и 3-функциональная лейка. Металлическая рукоятка обеспечивает удобство и надежность использования. Смеситель монтируется горизонтально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием это сочетание функциональности, удобства и стильного дизайна, которое станет отличным выбором для вашей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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