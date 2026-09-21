Смеситель для ванны Haiba (HB60563)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60563)
Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием представляет собой высококачественное сантехническое оборудование, произведенное одним из крупнейших промышленных заводов Китая Haiba Group. Смеситель оснащен двумя десятками форсунок для гидромассажа, что обеспечивает равномерное распределение воды и создает эффект тропического дождя. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, что делает его устойчивым к перепадам давления в системе водоснабжения. Смеситель оборудован настенным держателем для душевой лейки, что обеспечивает удобство и безопасность использования. Поворотное переключение режимов лейки позволяет выбрать один из трех доступных вариантов: тропический дождь, обычный душ или режим душ-массаж. Материал лейки пластик, что делает ее легкой и долговечной. Длина излива составляет 163 мм, что позволяет удобно набирать воду из ванны. Запорный клапан смесителя оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим плавность и точность регулировки температуры и напора воды. В комплекте со смесителем идут шланг длиной 1500 мм, настенный держатель и 3-функциональная лейка. Металлическая рукоятка обеспечивает удобство и надежность использования. Смеситель монтируется горизонтально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Смеситель для ванны Haiba HB60563 с коротким изливом и хромированным покрытием это сочетание функциональности, удобства и стильного дизайна, которое станет отличным выбором для вашей ванной комнаты.
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