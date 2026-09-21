Смеситель для ванны Haiba (HB22595)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685567
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17
Длина, м
38
Габариты (ВxГxШ), мм
181x332x183
Габаритные размеры), см
18.1x33.2x18.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с изливом, эксцентрики, 2 шт, душевой шланг, держатель для лейки, душевая лейка, инструкция, упаковка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х34
Вес, кг.
2.33
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22595)
Смеситель для ванны Haiba HB22595 с длинным, поворотным изливом и переключателем в корпусе, хром, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Также в комплект поставки входит: душевой шланг 150 см, душевая лейка.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17
Длина, м
38
Габариты (ВxГxШ), мм
181x332x183
Габаритные размеры), см
18.1x33.2x18.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с изливом, эксцентрики, 2 шт, душевой шланг, держатель для лейки, душевая лейка, инструкция, упаковка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Haiba HB22595 с длинным, поворотным изливом и переключателем в корпусе, хром, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Также в комплект поставки входит: душевой шланг 150 см, душевая лейка.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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