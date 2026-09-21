Смеситель для ванны Haiba (HB60805-7)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60805-7)
Смеситель для ванны Haiba HB60805-7: стиль и функциональность. Haiba Group – один из крупнейших промышленных заводов Китая в сфере сантехнического оборудования. На площади 150 000 м2 располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Смеситель для ванны Haiba HB60805-7 выполнен в черном цвете с хромированными элементами, что придает ему современный и стильный вид. Смеситель изготовлен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин. Это обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Устойчивое покрытие защищает сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами.
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