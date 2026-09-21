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Смеситель для ванны Haiba (HB22505) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Haiba (HB22505)

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Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 7
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 8
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 9
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 10
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 11
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 12
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 13
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 14
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 15
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 16
Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 7
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 8
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 9
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 10
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 11
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 12
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 13
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 14
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 15
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 16
  • Смеситель для ванны Haiba (HB22505) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685550
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
161x343x185
Габаритные размеры), см
16.1x34.3x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, эксцентрики, инструкция, упаковка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х34
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22505)

Смеситель для ванны Haiba HB22505 это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность, долговечность и стильный дизайн. Изготовленный из латуни, этот смеситель обеспечивает прочность и долговечность, а его хромированный корпус придает ему современный и элегантный вид. Смеситель оснащен длинным поворотным изливом, который позволяет комфортно наполнять любую емкость, не удерживая ее на весу. Это значительно облегчает процесс купания и делает его более удобным. Смеситель оборудован переключателем в корпусе, что позволяет легко переключаться между душем и ванной.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB22505)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
161x343x185
Габаритные размеры), см
16.1x34.3x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, эксцентрики, инструкция, упаковка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Haiba HB22505 это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность, долговечность и стильный дизайн. Изготовленный из латуни, этот смеситель обеспечивает прочность и долговечность, а его хромированный корпус придает ему современный и элегантный вид. Смеситель оснащен длинным поворотным изливом, который позволяет комфортно наполнять любую емкость, не удерживая ее на весу. Это значительно облегчает процесс купания и делает его более удобным. Смеситель оборудован переключателем в корпусе, что позволяет легко переключаться между душем и ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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