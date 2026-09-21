Смеситель для ванны Haiba (HB22617)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22617)
Смеситель для ванны, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Haiba Group один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира. Вся продукция тестируется давлением в 10 атмосфер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 290 руб. 6 390 руб.1573 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Bla...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 080 руб.1605 руб. в СплитСенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается...
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 9 450 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЛЫЙ)
-
В наличииЦена 7 190 руб. 11 520 руб.1798 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB22617)