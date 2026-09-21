Смеситель для кухни Haiba (HB71616)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB71616)
Смеситель для кухни с поворотным изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Хромоникелевое покрытие делает металл гладким и сияющим, а также обеспечивает антикоррозионную защиту поверхности. Керамический картридж 30 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Пластиковая сеточка, которая установлена на аэраторе, существенно понижает уровень шума. Она защищена от налёта извести, кальций на ней не откладывается, а если сетка засорилась, то её легко почистить. Монтируется смеситель на одно отверстие и притягивается латунной гайкой, которая жестко фиксирует кран, не позволяя ему в дальнейшем разбалтываться на мойке.
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