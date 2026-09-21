Смеситель для кухни Haiba (HB70304-1)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB70304-1)
Смеситель для кухни Haiba HB70301 это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Изготовленный из нержавеющей стали, он обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Особенностью смесителя является встроенный фильтр для питьевой воды. Это позволяет использовать одну систему для подачи как обычной, так и фильтрованной воды. Смеситель оснащен высоким поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования и позволяет легко регулировать направление потока воды. Угол поворота рукоятки составляет 45 градусов в горизонтальном направлении и 120 градусов в вертикальном. Запорный клапан смесителя выполнен из керамики, что гарантирует его долговечность и надежность. Керамический картридж обеспечивает плавное и точное регулирование температуры и напора воды.
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