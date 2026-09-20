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Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) купить с доставкой в Москве
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Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010)

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Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 1
Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 2
Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 3
Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 1
  • Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 2
  • Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 3
  • Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684865
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х95х120
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
530

Описание товара Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010)

Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010)

Отзывы о товаре Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х95х120
Описание
Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумагодержатель с крышкой Fixsen Magic White (FX-47010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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