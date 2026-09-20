Top.Mail.Ru
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 2
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 3
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 4
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 5
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 2
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 3
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 4
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 5
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684322
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
240х115х50
Размеры в упаковке, см
26х15х8
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН)

Дозатор для кухонной мойки Granula 1403 изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 25-35 мм.

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
240х115х50
Описание
Дозатор для кухонной мойки Granula 1403 изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 25-35 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ТУРМАЛИН) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...