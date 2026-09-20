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Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011)

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Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 1
Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 2
Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
  • Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 1
  • Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 2
  • Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
810 руб.  900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683048
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
Комплектация
полотенцедержатель, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
255х250х145
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
26х15х3
Вес, г.
190

Описание товара Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011)

Стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественных материалов, этот держатель обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: держатель оснащен самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить его на любую поверхность.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель Fixsen кольцо MAGIC WOOD (FX-46011)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
Комплектация
полотенцедержатель, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
255х250х145
Страна производитель
Турция
Описание
Стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественных материалов, этот держатель обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: держатель оснащен самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить его на любую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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