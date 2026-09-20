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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) купить с доставкой в Москве
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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006)

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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 1
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 2
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 3
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 1
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 2
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 3
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683044
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Подстаканник
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
185х120х75
Размеры в упаковке, см
19х13х8
Вес, г.
180

Описание товара Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006)

Благодаря креплению на двустороннюю монтажную ленту аксессуар надежно закрепляется практически на любую поверхность и не требует сверления стен.

Отзывы о товаре Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC WOOD (FX-46006)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Подстаканник
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
185х120х75
Описание
Благодаря креплению на двустороннюю монтажную ленту аксессуар надежно закрепляется практически на любую поверхность и не требует сверления стен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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