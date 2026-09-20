Смеситель для ванны Savol (SK-H3002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
317
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40.5
Габариты (ВxГxШ), мм
149x375x186
Габаритные размеры), см
14.9x37.5x18.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
317
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х15
Вес, кг.
3
Описание товара Смеситель для ванны Savol (SK-H3002)
Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40.5
Габариты (ВxГxШ), мм
149x375x186
Габаритные размеры), см
14.9x37.5x18.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
317
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, На столешницу
Смеситель для ванны Savol (SK-H3002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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