Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512)
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Характеристики
Описание товара Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512)
Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.
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