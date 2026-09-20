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Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) купить с доставкой в Москве
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Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512)

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Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 1
Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 2
Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 3
Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Сатин
Цвет
белый, хром
  • Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 1
  • Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 2
  • Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 3
  • Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682240
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Сатин
Цвет
белый, хром
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж
Габариты (ВxГxШ), мм
155х118х70
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, г.
480

Описание товара Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512)

Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.

Отзывы о товаре Дозатор жидкого мыла FIXSEN Modern (FX-51512)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Сатин
Цвет
белый, хром
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж
Габариты (ВxГxШ), мм
155х118х70
Страна производитель
Чехия
Описание
Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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