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Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром

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Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 1
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 2
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 3
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 4
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 5
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 6
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 7
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 8
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 9
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 10
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 1
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 2
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 3
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 4
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 5
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 6
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 7
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 8
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 9
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 10
  • Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 
Начислим 684 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680814
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром
11 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром

Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
11.8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа Damixa Apollo 472000001 хром - стоимость товара 11390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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