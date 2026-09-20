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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER

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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 620 руб.  9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679377
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х15
Вес, кг.
5.43

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER

Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Аэродинамическая форма конвектора не имеет аналого в мире. Специальное ракушечное покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Электронный блок управления с LED - дисплеем Легкое и интуитивно понятное управление, точное поддержание заданной температуры, а также возможность возможность сохранять в памяти индивидуальные температурные настройки сделают управление конвектором максимально приятным и комфортным. Настенная и напольная установка Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте. Конвекторы Air Stream пожаробезопасны, о чем свидетельствует сертификат МЧС Росии, и легко выдерживают перепады напряжения в электрической сети.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Аэродинамическая форма конвектора не имеет аналого в мире. Специальное ракушечное покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Электронный блок управления с LED - дисплеем Легкое и интуитивно понятное управление, точное поддержание заданной температуры, а также возможность возможность сохранять в памяти индивидуальные температурные настройки сделают управление конвектором максимально приятным и комфортным. Настенная и напольная установка Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте. Конвекторы Air Stream пожаробезопасны, о чем свидетельствует сертификат МЧС Росии, и легко выдерживают перепады напряжения в электрической сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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