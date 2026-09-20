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Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77

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Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 2
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Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 4
Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, удлинитель, вороток Т-обазный
  • Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 1
  • Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 2
  • Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 3
  • Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 4
  • Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679059
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, удлинитель, вороток Т-обазный
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH000
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х9
Вес, кг.
8.09

Описание товара Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77

Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 представлен в расширенной комплектации и имеет широкую область применения. Комплект включает в себя биты, головки, отвертки, молоток, пассатижи, ключи и прочие универсальные инструменты.

Отзывы о товаре Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, удлинитель, вороток Т-обазный
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH000
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 77 предметов Gigant GAS 77 представлен в расширенной комплектации и имеет широкую область применения. Комплект включает в себя биты, головки, отвертки, молоток, пассатижи, ключи и прочие универсальные инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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