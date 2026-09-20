Top.Mail.Ru
Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 1
Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 2
Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 3
Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 1
  • Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 2
  • Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 3
  • Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 950 руб.  6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678879
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х10
Вес, г.
390

Описание товара Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4

Интеллектуальный блок управления Transformer Electronic с полноцветным дисплеем хранит в памяти персональные температурные настройки пользователей.

Отзывы о товаре Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Интеллектуальный блок управления Transformer Electronic с полноцветным дисплеем хранит в памяти персональные температурные настройки пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...