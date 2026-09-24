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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR

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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 7
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 11
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 12
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 13
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 11
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 12
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 13
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 650 руб.  6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679376
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х45х15
Вес, кг.
4.07

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR

Конвектор Electrolux ECH/AS2-1000 MR — это продукт, сочетающий в себе высокую эффективность и стильный дизайн. С его помощью вы сможете создать комфортную теплую атмосферу в помещении площадью до 20 м?. Дизайн выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Компактные размеры (высота 41.3 см, ширина 64 см и глубина 13.9 см) позволяют устанавливать его в любом удобном месте, не занимая много пространства. Также в комплекте имеется набор крепежа, шасси с колесиками и кронштейны, что облегчает процесс установки и перемещения устройства.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 MR




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AS2-1000 MR — это продукт, сочетающий в себе высокую эффективность и стильный дизайн. С его помощью вы сможете создать комфортную теплую атмосферу в помещении площадью до 20 м?. Дизайн выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Компактные размеры (высота 41.3 см, ширина 64 см и глубина 13.9 см) позволяют устанавливать его в любом удобном месте, не занимая много пространства. Также в комплекте имеется набор крепежа, шасси с колесиками и кронштейны, что облегчает процесс установки и перемещения устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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