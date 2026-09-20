Мойка высокого давления КТ-9212
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления КТ-9212
Мойка высокого давления KT-9212 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9212 у загрязнений нет шансов! К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Адаптер подсоединяется к разъёму для подающего шланга (подающий шланг в комплект не входит и приобретаются отдельно). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до упора, для выключения — против часовой стрелки до упора. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте курок на моющем пистолете. Вода подаётся, пока вы удерживаете его. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании курка подачи воды, что экономит энергию и увеличивает cрок службы помпы. На корпусе есть ручка для переноски устройства. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель насадок и моющего пистолета, а также держатели высоконапорного шланга и шнура питания. Чтобы предотвратить случайное нажатие на курок подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для блокировки курка подачи воды опустите блокиратор до упора. Чтобы разблокировать курок подачи воды, поднимите блокиратор в сторону курка.
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