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Мойка высокого давления КТ-9165 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления КТ-9165

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Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 1
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 2
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 3
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 4
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 5
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 6
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 7
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 8
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 9
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 10
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 11
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 12
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 13
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 14
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 15
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 16
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 17
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 18
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 19
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 20
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 21
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 22
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 23
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 24
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 25
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 26
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 27
Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 1
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 2
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 3
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 4
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 5
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 6
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 7
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 8
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 9
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 10
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 11
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 12
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 13
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 14
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 15
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 16
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 17
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 18
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 19
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 20
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 21
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 22
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 23
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 24
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 25
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 26
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 27
  • Мойка высокого давления КТ-9165 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678221
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9165

Мойка высокого давления KT-9165 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Подключайте прибор к источнику водоснабжения с напорным давлением (к садовому водопроводу) или без него (дождевым бочкам). Рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров (в комплект не входит). Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до щелчка, для выключения — против часовой стрелки до щелчка. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на моющем пистолете. Для предотвращения случайного нажатия на кнопку подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, а также колёса для удобного перемещения во время работы устройства. Устройство оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Храните мойку высокого давления в сухом и прохладном месте. Быстросъёмный коннектор диаметром ? дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9165




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления KT-9165 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Подключайте прибор к источнику водоснабжения с напорным давлением (к садовому водопроводу) или без него (дождевым бочкам). Рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров (в комплект не входит). Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до щелчка, для выключения — против часовой стрелки до щелчка. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на моющем пистолете. Для предотвращения случайного нажатия на кнопку подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, а также колёса для удобного перемещения во время работы устройства. Устройство оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Храните мойку высокого давления в сухом и прохладном месте. Быстросъёмный коннектор диаметром ? дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса.
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Отзывы


Мойка высокого давления КТ-9165 - этот товар вы можете купить по цене 7200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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