Описание товара Мойка высокого давления КТ-9165

Мойка высокого давления KT-9165 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Подключайте прибор к источнику водоснабжения с напорным давлением (к садовому водопроводу) или без него (дождевым бочкам). Рекомендуется использовать армированный шланг с внутренним диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 метров (в комплект не входит). Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до щелчка, для выключения — против часовой стрелки до щелчка. Вода из источника водоснабжения подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на моющем пистолете. Для предотвращения случайного нажатия на кнопку подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, а также колёса для удобного перемещения во время работы устройства. Устройство оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Храните мойку высокого давления в сухом и прохладном месте. Быстросъёмный коннектор диаметром ? дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса.