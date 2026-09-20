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Мойка высокого давления КТ-9163 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления КТ-9163

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Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 1
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 2
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 3
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 4
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 5
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 6
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 7
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 8
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 9
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 10
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 11
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 12
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 13
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 14
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 15
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 16
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 17
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 18
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 19
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 20
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 21
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 22
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 23
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 24
Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 1
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 2
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 3
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 4
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 5
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 6
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 7
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 8
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 9
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 10
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 11
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 12
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 13
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 14
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 15
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 16
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 17
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 18
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 19
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 20
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 21
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 22
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 23
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 24
  • Мойка высокого давления КТ-9163 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678219
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9163

Мойка высокого давления KT-9163 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9163 у загрязнений нет шансов. Принцип работы прибора прост. Вода подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Прибор можно подключать к источнику с напорным давлением (к садовому водопроводу) и без него (дождевым бочкам), так как мойка оборудована самовсасывающим насосом. Используйте шланг с диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 м (в комплект не входит). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Быстросъёмный коннектор диаметром frac34, дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. Для удобства хранения на корпусе есть держатели для насадок, а также крепления для шнура питания и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, на ней также можно расположить моющий пистолет при хранении или в перерывах работы. КТ-9163 оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию. Кнопка подачи воды оснащена блокиратором, чтобы предотвратить случайное включение.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9163




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления KT-9163 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9163 у загрязнений нет шансов. Принцип работы прибора прост. Вода подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Прибор можно подключать к источнику с напорным давлением (к садовому водопроводу) и без него (дождевым бочкам), так как мойка оборудована самовсасывающим насосом. Используйте шланг с диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 м (в комплект не входит). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Быстросъёмный коннектор диаметром frac34, дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. Для удобства хранения на корпусе есть держатели для насадок, а также крепления для шнура питания и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, на ней также можно расположить моющий пистолет при хранении или в перерывах работы. КТ-9163 оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию. Кнопка подачи воды оснащена блокиратором, чтобы предотвратить случайное включение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления КТ-9163 - по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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