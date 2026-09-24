Подставка ST-653T.AL LG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка под монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 677582
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 750 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка под монитор
Максимальная нагрузка, кг
50
Регулировка
нет
Установка
настольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х9
Вес, г.
10
Описание товара Подставка ST-653T.AL LG
Подставка ST-653T.AL LG для дисплеев UH5-F с диагональю 43, 49, 55 и 65 дюймов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставка под монитор
Максимальная нагрузка, кг
50
Регулировка
нет
Установка
настольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Подставка ST-653T.AL LG для дисплеев UH5-F с диагональю 43, 49, 55 и 65 дюймов
Подставка ST-653T.AL LG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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