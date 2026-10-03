Top.Mail.Ru
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 1
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 2
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 3
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 4
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 5
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 6
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 7
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 8
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 1
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 2
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 3
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 4
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 5
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 6
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 7
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 8
  • Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный
8 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
100х100, 100х200, 200х100, 200х200, 200x300, 200х400, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х200, 600х300, 600х400
Регулировка
фиксированный
Установка
напольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
22.68

Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный

для телевизора, напольный, 32-65", до 45 кг, фиксированный, чёрный

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
100х100, 100х200, 200х100, 200х200, 200x300, 200х400, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х200, 600х300, 600х400
Регулировка
фиксированный
Установка
напольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
для телевизора, напольный, 32-65", до 45 кг, фиксированный, чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - стоимость товара 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...