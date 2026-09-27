Описание товара XTC - Oranges & Lemons (0633367792617) виниловая пластинка

Oranges &amp; Lemons - 11-й студийный альбом и второй двойной альбом английской группы XTC, выпущенный 27 февраля 1989 года на Virgin Records. Он стал продолжением релиза Skylarking 1986 года. Музыка пластинки характеризуется как обновление психоделии 1980-х годов. Альбом получил одобрение критиков и стал самым рейтинговым альбомом группы после пластинки 1982 года English Settlement, поднявшись до 28 места в Великобритании и 44 места в США.. XTC — культовая британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году в Суиндоне, Англия, ставшая важной частью новой волны и исполнявшая альтернативный арт-рок с элементами панк-рока, фолк-прога, психоделии и авангарда. В чём-то созвучный американским новаторам Pere Ubu и Talking Heads, но отчасти продолживший и английские традиции рок-эксцентрики Pink Floyd, The Kinks и Family, ансамбль прошел по замысловатому пути развития, опровергая сложившиеся в рок-н-ролле представления о жанровой сочетаемости, практикуя стилистическую и звуковую эклектику и создавая ироничные, интеллигентные тексты. Несмотря на отдельные прорывы в чарты: синглы «Making Plans For Nigel» (1979) и «Senses Working Overtime» (1982), а также альбом «English Settlement» 1982 года, XTC не имели массовой популярности, но их работы высоко оценивались музыкальной критикой и оказали заметное влияние на развитие британского рока и будущего брит-попа в частности. XTC были одной из самых умных и самых запоминающихся британских рок-групп, появившихся после взрыва панка и новой волны конца 70-х годов. От напряженных, отрывистых риффов ранних синглов до пышно аранжированных, тщательно продуманных поп-композиций их поздних альбомов, музыка XTC всегда была движима цепляющими песнями гитариста Энди Партриджа и басиста Колина Молдинга. Несмотря на то, что коммерческий мейнстримовый успех не сопутствовал группе ни в Британии, ни в Америке, в обеих странах она стала культовой и завоевала преданных поклонников, которые остаются верным команде вот уже более трех десятилетий после выхода их первых альбомов.