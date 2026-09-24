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Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка

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Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 1
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 2
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 3
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 4
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 5
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 6
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 7
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 8
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 9
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 10
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parks
Альбом (сингл)
Aaron Invisible Cinema 0602458320381
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 1
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 2
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 3
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 4
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 5
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 6
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 7
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 8
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 9
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 10
  • Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parks
Альбом (сингл)
Aaron Invisible Cinema 0602458320381
Жанр
Jazz
Трек-лист
Travelers, Peaceful Warrior, Nemesis, Riddle Me This, Into The Labyrinth, Karma, RoadDistraction, Harvesting Dance, Praise, Afterglow, Memory Of A Flame, Travelers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка

Invisible Cinema — альбом джазового пианиста и композитора Аарона Паркса, выпущенный на лейбле Blue Note в 2008 году. Впервые на виниле в виде двойного альбома с бонус-треками. Blue Note Classic Vinyl Edition: Стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, гейтфолд. Invisible Cinema был дебютом Паркса на Blue Note. Его можно услышать здесь с отличным квартетом и программой из совершенно оригинальных композиций, в которых раскрываются музыкальные влияния от Уэйна Шортера до Radiohead.

Отзывы о товаре Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parks
Альбом (сингл)
Aaron Invisible Cinema 0602458320381
Жанр
Jazz
Трек-лист
Travelers, Peaceful Warrior, Nemesis, Riddle Me This, Into The Labyrinth, Karma, RoadDistraction, Harvesting Dance, Praise, Afterglow, Memory Of A Flame, Travelers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Invisible Cinema — альбом джазового пианиста и композитора Аарона Паркса, выпущенный на лейбле Blue Note в 2008 году. Впервые на виниле в виде двойного альбома с бонус-треками. Blue Note Classic Vinyl Edition: Стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, гейтфолд. Invisible Cinema был дебютом Паркса на Blue Note. Его можно услышать здесь с отличным квартетом и программой из совершенно оригинальных композиций, в которых раскрываются музыкальные влияния от Уэйна Шортера до Radiohead.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aaron Parks - Invisible Cinema (0602458320381) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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