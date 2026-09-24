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Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Hisaishi, Joe Brass Fantasia I 4988008091212
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка

Прекрасная виниловая пластинка Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (Japan, Limited) (1LP) привнесет в вашу коллекцию новую порцию романтики и музыкального вдохновения. Этот альбом наполнен звучанием медных духовых инструментов, создавая магическую атмосферу исключительной красоты. Каждая нота здесь звучит как мелодия сердца, наполненная чувствами и энергией. Купить виниловую пластинку Joe Hisaishi - значит обогатить свою музыкальную коллекцию уникальной работой и найти новые источники вдохновения и радости в звуке.

Отзывы о товаре Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Прекрасная виниловая пластинка Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (Japan, Limited) (1LP) привнесет в вашу коллекцию новую порцию романтики и музыкального вдохновения. Этот альбом наполнен звучанием медных духовых инструментов, создавая магическую атмосферу исключительной красоты. Каждая нота здесь звучит как мелодия сердца, наполненная чувствами и энергией. Купить виниловую пластинку Joe Hisaishi - значит обогатить свою музыкальную коллекцию уникальной работой и найти новые источники вдохновения и радости в звуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Hisaishi - Brass Fantasia I (4988008091212) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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