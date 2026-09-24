Rival Sons - Head Down (0787790458883) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Head Down
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 676235
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Характеристики
Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790458883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Head Down
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Keep On Swinging, Wild Animal, You Want To, Until The Sun Comes, Run From Revelation, Jordan, All The Way, Heist, Three Fingers, Nava, Manifest Destiny Part 1, Manifest Destiny Part 2, True
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rival Sons - Head Down (0787790458883) виниловая пластинка
Head Down — третий студийный альбом блюз-рок- группы Rival Sons, выпущенный в 2012 году. Издание на цветном виниле. Дважды номинированная на Грэмми группа Rival Sons представляет ремастированную версию своего альбома 2012 года Head Down. Третий полноформатный альбом, получивший признание критиков, стал для группы переломным, получив признание по всему миру. Head Down включает в себя хит-сингл и фаворит поклонников "Keep On Swinging", а также популярные танцевальные композиции в стиле ретро "Until the Sun Comes" и "Wild Animal". Альбом, демонстрирующий многогранность Rival Sons, также включает классическую балладу о смерти и утрате "Jordan" и "Manifest Destiny Parts 1 & 2", эпическую композицию, посвященную коренному американскому народу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790458883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Head Down
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Keep On Swinging, Wild Animal, You Want To, Until The Sun Comes, Run From Revelation, Jordan, All The Way, Heist, Three Fingers, Nava, Manifest Destiny Part 1, Manifest Destiny Part 2, True
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Head Down — третий студийный альбом блюз-рок- группы Rival Sons, выпущенный в 2012 году. Издание на цветном виниле. Дважды номинированная на Грэмми группа Rival Sons представляет ремастированную версию своего альбома 2012 года Head Down. Третий полноформатный альбом, получивший признание критиков, стал для группы переломным, получив признание по всему миру. Head Down включает в себя хит-сингл и фаворит поклонников "Keep On Swinging", а также популярные танцевальные композиции в стиле ретро "Until the Sun Comes" и "Wild Animal". Альбом, демонстрирующий многогранность Rival Sons, также включает классическую балладу о смерти и утрате "Jordan" и "Manifest Destiny Parts 1 & 2", эпическую композицию, посвященную коренному американскому народу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Rival Sons - Head Down (0787790458883) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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