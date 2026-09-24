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AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка

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AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676172
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Загружаем...
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Загружаем...
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AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jailbreak, You Aint Got A Hold On Me, Show Business, Soul Stripper, Baby, Please Dont Go
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка

EP 74 Jailbreak, выпущенный в 1984 году, содержал треки 1974 и 1976 годов, которые ранее были доступны только в Австралии. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jailbreak, You Aint Got A Hold On Me, Show Business, Soul Stripper, Baby, Please Dont Go
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Описание
EP 74 Jailbreak, выпущенный в 1984 году, содержал треки 1974 и 1976 годов, которые ранее были доступны только в Австралии. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - 74 Jailbreak (coloured) (0196588733512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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