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Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Yuppi Du
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Yuppi Du
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
L’affondamento, La messa, A chi stai pensando?, Va’ chi c’e!, La ballata, La passerella, Such a cold night to night, La violenza, Do dap, Yuppi Du, Il castagnaro, Il finale, Yuppi Du
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка

Саундтрек к итальянскому художественному фильму Yuppi Du 1975 года с Адриано Челентано в главной роли. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. Фильм, ставший культовым в Италии того времени, рассказываетhttps://golddisk.ru/admin/add_goods.admin.php# о жизни простых и бедных людей, а также о личных переживаниях главного персонажа — Феличе (А. Челентано). Фильм поставлен в жанре рок-мюзикла. При создании этой картины Челентано выступил также как продюсер, режиссёр, сценарист и композитор. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Yuppi Du
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
L’affondamento, La messa, A chi stai pensando?, Va’ chi c’e!, La ballata, La passerella, Such a cold night to night, La violenza, Do dap, Yuppi Du, Il castagnaro, Il finale, Yuppi Du
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к итальянскому художественному фильму Yuppi Du 1975 года с Адриано Челентано в главной роли. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. Фильм, ставший культовым в Италии того времени, рассказываетhttps://golddisk.ru/admin/add_goods.admin.php# о жизни простых и бедных людей, а также о личных переживаниях главного персонажа — Феличе (А. Челентано). Фильм поставлен в жанре рок-мюзикла. При создании этой картины Челентано выступил также как продюсер, режиссёр, сценарист и композитор. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adriano Celentano - Yuppi Du (0602465625554) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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