Thom Yorke - Confidenza (0191404141410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Confidenza
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 676119
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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404141410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Confidenza
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Big City, Knife Edge, Letting Down Gently, Secret Clarinet, In The Trees, Prize Giving, Four Ways In Time, Confidenza, Nosebleed Nuptials, Bunch Of Flowers, A Silent Scream, On The Ledge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thom Yorke - Confidenza (0191404141410) виниловая пластинка
Том Йорк, знаменитый фронтмен Radiohead и The Smile, снова решил заняться музыкой для кино, написав саундтрек к фильму Даниэле Лукетти «Confidenza». Издание на виниле.. Для создания этого саундтрека Йорк снова сотрудничал с Сэмом Петтс-Дэвисом, London Contemporary Orchestra и джазовым ансамблем, в который входили такие таланты, как Роберт Стиллман и его коллега по группе из The Smile Том Скиннер. В своем новом саундтреке «Confidenza» Йорк также вносит свой собственный вокал, который мы ранее слышали в главном сингле «Knife Edge».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404141410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Confidenza
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Big City, Knife Edge, Letting Down Gently, Secret Clarinet, In The Trees, Prize Giving, Four Ways In Time, Confidenza, Nosebleed Nuptials, Bunch Of Flowers, A Silent Scream, On The Ledge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Том Йорк, знаменитый фронтмен Radiohead и The Smile, снова решил заняться музыкой для кино, написав саундтрек к фильму Даниэле Лукетти «Confidenza». Издание на виниле.. Для создания этого саундтрека Йорк снова сотрудничал с Сэмом Петтс-Дэвисом, London Contemporary Orchestra и джазовым ансамблем, в который входили такие таланты, как Роберт Стиллман и его коллега по группе из The Smile Том Скиннер. В своем новом саундтреке «Confidenza» Йорк также вносит свой собственный вокал, который мы ранее слышали в главном сингле «Knife Edge».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Thom Yorke - Confidenza (0191404141410) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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