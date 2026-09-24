Описание товара Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка

Branigan - переиздание дебютного студийного альбома американской певицы Лоры Брэниган, выпущенного в 1982 году. Два сингла с него попали в чарты: All Night with Me, достиг 69 места в Billboard Hot 100, в то время как Gloria был номинирован на премию Грэмми в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. Сам альбом после выхода достиг 34-ой позиции в Billboard 200 и был сертифицирован золотым как в США. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-ти граммовом аудиофильском красном виниле. Лора Брэниган - американская певица родом из штата Нью-Йорк. Танцевальные хиты в её исполнении царили в радиоэфире Германии и других стран континентальной Европы на протяжении 1980-х годов. Брэниган начинала карьеру выступая в мюзиклах. В 1970-е годы работала бэк-вокалисткой у Леонарда Коэна. Начало сольной карьеры было сопряжено для неё с судебными разбирательствами, но к 1982 году эти неприятности были в прошлом, и Брэниган выпустила дебютный альбом танцевальной музыки. Песня Gloria достигла в Billboard Hot 100 второго места и была номинирована на Грэмми, а в Германии стала самым крупным хитом года, положив начало эпохе евродиско. Музыка и сценический образ Брэниган послужили образцом для многих европейских проектов тех лет. В 1984 году Браниган также одержала победу на престижном музыкальном телефестивале Tokyo Music Festival в Японии с композицией The Lucky One. В 1990-е годы новые записи Брэниган появлялись нерегулярно, как например, записанная вместе с Дэвидом Хассельхоффом в 1994 году тема к сериалу Спасатели Малибу. С годами она всё меньше пела и больше играла в телесериалах.