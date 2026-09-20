Top.Mail.Ru
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 1
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 2
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 3
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 4
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 5
Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 1
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 2
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 3
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 4
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 5
  • Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676055
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Трек-лист
Rock the House, King of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin, Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, Youre Blind, Its Not Funny, Darryl and Joe (Krush-Groove 3)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rock the House, King of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin, Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, Youre Blind, Its Not Funny, Darryl and Joe (Krush-Groove 3)

Отзывы о товаре Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Трек-лист
Rock the House, King of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin, Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, Youre Blind, Its Not Funny, Darryl and Joe (Krush-Groove 3)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rock the House, King of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin, Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, Youre Blind, Its Not Funny, Darryl and Joe (Krush-Groove 3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Run DMC - King Of Rock (8718469532001) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...