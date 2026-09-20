Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort, 2x HDMI, 1x LAN, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Keyboard/Mouse combo port, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 connector (поддержка USB Type-C), 2x USB 2.0,1x USB 2.0
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, кг.
1.16
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM
Материнская плата Asus - PRIME B760M-A-CSM, mATX, Intel B760, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME B760M-A-CSM
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort, 2x HDMI, 1x LAN, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Keyboard/Mouse combo port, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 connector (поддержка USB Type-C), 2x USB 2.0,1x USB 2.0
Материнская плата Asus - PRIME B760M-A-CSM, mATX, Intel B760, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME B760M-A-CSM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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