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Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM

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Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 2
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 9
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 10
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 11
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 12
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 13
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 14
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 15
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 16
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 17
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 18
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 23
Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
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  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 12
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  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675831
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort, 2x HDMI, 1x LAN, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Keyboard/Mouse combo port, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 connector (поддержка USB Type-C), 2x USB 2.0,1x USB 2.0
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, кг.
1.16

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM

Материнская плата Asus - PRIME B760M-A-CSM, mATX, Intel B760, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME B760M-A-CSM



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-A-CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort, 2x HDMI, 1x LAN, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Keyboard/Mouse combo port, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 connector (поддержка USB Type-C), 2x USB 2.0,1x USB 2.0
Описание
Материнская плата Asus - PRIME B760M-A-CSM, mATX, Intel B760, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME B760M-A-CSM


Теги товара: micro-atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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