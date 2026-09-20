Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675495
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок. Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W. Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок. Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W. Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200