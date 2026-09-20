Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом
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Характеристики
Описание товара Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB четырехцветный световой модификатор оригинальной изогнутой формы, размер отражающей поверхности 60х180см. Beauty Shell 180 SGB легко перенаправляет световой поток от разнообразных источников света, как искусственных, так и естественных. За счет своей формы отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов. Компактный отражатель формирует акцентированное локальное освещение, что делает его подходящим для работы в студии или на пленэре. Особенность отражателя в его изогнутой форме, которая фокусирует падающий свет и создает оригинальное световое пятно на объекте съемки. К примеру при съемке портрета, человек приобретает оригинальный блик в глазах, который делает лицо привлекательным. Поэтому отражатели изогнутой формы популярны у фотографов, снимающих портреты (в том числе свадебные), а также фэшнфотографов и других направлений. Два двухсторонних тканевых отражателя предоставляют выбор из четырех цветов (серебристый/черный/белый/золотой) для различных визуальных эффектов. В модификаторе используется качественная ткань с высокой отражающей способностью, которая перенаправляет яркий равномерный световой поток. Белая отражающая поверхность практически не искажает цветовую температуру источника освещения, а серебристая или золотистая поверхность, делает световой поток более холодным или теплым соответственно. Черная основа без отражающего слоя может использоваться, как поглощающий экран, чтобы добавить или подчеркнуть тени.
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