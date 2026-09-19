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Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см купить с доставкой в Москве
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Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см

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Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384406
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х1
Вес, кг.
1

Описание товара Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см

Комплект отражателей. Состав: два складных просветных отражателя 45 см, два дополнительных чехла с различными поверхностями — серебро, мягкое серебро, золото, мягкое золото, золотистый, черный, белый.

Отзывы о товаре Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект отражателей. Состав: два складных просветных отражателя 45 см, два дополнительных чехла с различными поверхностями — серебро, мягкое серебро, золото, мягкое золото, золотистый, черный, белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор из рассеивателя и сменных чехлов Lastolite LL LR3596 Triflip Mini Kit 8:1 45см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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