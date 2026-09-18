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Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной купить с доставкой в Москве
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Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной

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Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 1
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 2
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 3
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 4
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 5
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 6
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 7
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 1
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 2
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 3
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 4
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 5
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 6
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 7
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232168
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Отражатель
Высота, см
13
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.16х0.13
Вес, кг.
3.4

Описание товара Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной

Отражатель на складной раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях, подходит для использования как в студии, так и на локации. Используется для подсветки отраженным светом от основного источника деталей, расположенных в тенях или наоборот, уменьшения светового потока с помощью черной ткани, а также для сглаживания светотеневого рисунка с помощью просветной ткани. Размер рамы 100х150 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Складная конструкция отражателя состоит из прямоугольной рамы-каркаса, изготовленной из легкой алюминиевой 25 мм трубки. Рама имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон. Чехол из просветного белого материала или чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукоятки-растяжки. Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке расположен установочный палец диаметром 17 мм. В комплекте поставляется удобный чехол на молнии для хранения и транспортировки отражателя, размер чехла 110х16х16 см.

Отзывы о товаре Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Отражатель
Высота, см
13
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Отражатель на складной раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях, подходит для использования как в студии, так и на локации. Используется для подсветки отраженным светом от основного источника деталей, расположенных в тенях или наоборот, уменьшения светового потока с помощью черной ткани, а также для сглаживания светотеневого рисунка с помощью просветной ткани. Размер рамы 100х150 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Складная конструкция отражателя состоит из прямоугольной рамы-каркаса, изготовленной из легкой алюминиевой 25 мм трубки. Рама имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон. Чехол из просветного белого материала или чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукоятки-растяжки. Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке расположен установочный палец диаметром 17 мм. В комплекте поставляется удобный чехол на молнии для хранения и транспортировки отражателя, размер чехла 110х16х16 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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