Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной
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Характеристики
Описание товара Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной
Отражатель на складной раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях, подходит для использования как в студии, так и на локации. Используется для подсветки отраженным светом от основного источника деталей, расположенных в тенях или наоборот, уменьшения светового потока с помощью черной ткани, а также для сглаживания светотеневого рисунка с помощью просветной ткани. Размер рамы 100х150 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Складная конструкция отражателя состоит из прямоугольной рамы-каркаса, изготовленной из легкой алюминиевой 25 мм трубки. Рама имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон. Чехол из просветного белого материала или чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукоятки-растяжки. Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке расположен установочный палец диаметром 17 мм. В комплекте поставляется удобный чехол на молнии для хранения и транспортировки отражателя, размер чехла 110х16х16 см.
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