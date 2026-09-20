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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White купить с доставкой в Москве
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White

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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 5
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 1
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 2
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 3
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 4
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 5
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 6
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675264
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Способ зарядки чехла
проводной
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
109

Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White

Наушники Xiaomi Redmi – это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и свободу движения. Эти беспроводные внутриканальные наушники выполнены в элегантном белом цвете, который подчеркивает их современный и стильный дизайн. Основываясь на технологии Bluetooth, наушники обеспечивают стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Однако, если вам потребуется проводное подключение, вы оцените наличие отсоединяемого кабеля, что делает эти наушники ещё более универсальными. Удобная конструкция наушников позволяет получать удовольствие от музыки или общения в течение длительного времени. Они оснащены встроенным микрофоном, обеспечивающим чистый и четкий звук при звонках. Наушники имеют сопротивление 16?, что позволяет добиться оптимального баланса между качеством звука и энергопотреблением. Хотя они не оснащены системой активного шумоподавления, их внутриканальная конструкция помогает изолировать посторонние шумы, позволяя сосредоточиться на любимой музыке. Время работы на одном заряде составляет впечатляющие 10 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или разговорами в течение всего дня. Наушники заряжаются через проводное подключение, обеспечивая простоту и удобство использования. Наушники Xiaomi Redmi – это сочетание современного дизайна, продуманной функциональности и качественного звучания, сделанное для тех, кто ищет надежность и комфорт в ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro White




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Способ зарядки чехла
проводной
Описание
Наушники Xiaomi Redmi – это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и свободу движения. Эти беспроводные внутриканальные наушники выполнены в элегантном белом цвете, который подчеркивает их современный и стильный дизайн. Основываясь на технологии Bluetooth, наушники обеспечивают стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами, избавляя вас от необходимости возиться с кабелями. Однако, если вам потребуется проводное подключение, вы оцените наличие отсоединяемого кабеля, что делает эти наушники ещё более универсальными. Удобная конструкция наушников позволяет получать удовольствие от музыки или общения в течение длительного времени. Они оснащены встроенным микрофоном, обеспечивающим чистый и четкий звук при звонках. Наушники имеют сопротивление 16?, что позволяет добиться оптимального баланса между качеством звука и энергопотреблением. Хотя они не оснащены системой активного шумоподавления, их внутриканальная конструкция помогает изолировать посторонние шумы, позволяя сосредоточиться на любимой музыке. Время работы на одном заряде составляет впечатляющие 10 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или разговорами в течение всего дня. Наушники заряжаются через проводное подключение, обеспечивая простоту и удобство использования. Наушники Xiaomi Redmi – это сочетание современного дизайна, продуманной функциональности и качественного звучания, сделанное для тех, кто ищет надежность и комфорт в ежедневном использовании.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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