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Корпус Formula Mana белый (MANA W) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Mana белый (MANA W)

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Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 1
Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 2
Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 3
Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 4
Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 5
Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 1
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 2
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 3
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 4
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 5
  • Корпус Formula Mana белый (MANA W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675153
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula Mana белый (MANA W)

Корпус Formula Mana представляет собой MidTower, предназначенный для материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Он поставляется без блока питания и имеет черный цвет. Корпус оснащен одним отсеком для накопителей формата 2.5 и двумя отсеками 3.5, что позволяет гибко настраивать внутреннее пространство. Кроме того, в корпусе имеется семь слотов расширения, что дает возможность устанавливать различные периферийные устройства. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а максимальная длина видеокарты – 310 мм, что позволяет использовать достаточно мощное оборудование.

Отзывы о товаре Корпус Formula Mana белый (MANA W)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Mana представляет собой MidTower, предназначенный для материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Он поставляется без блока питания и имеет черный цвет. Корпус оснащен одним отсеком для накопителей формата 2.5 и двумя отсеками 3.5, что позволяет гибко настраивать внутреннее пространство. Кроме того, в корпусе имеется семь слотов расширения, что дает возможность устанавливать различные периферийные устройства. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а максимальная длина видеокарты – 310 мм, что позволяет использовать достаточно мощное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Mana белый (MANA W) - купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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