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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6" (82RK013NRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6" (82RK013NRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 2
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 5
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6&quot; (82RK013NRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 673961
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6" (82RK013NRK)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 3 представляет собой классический офисный ноутбук, оптимальный для работы с документами, веб-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 и 8 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением мультимедиа. Это отличный выбор для студентов, офисных работников и пользователей, которым нужен надежный помощник для повседневных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 3 7320U с четырьмя ядрами и встроенной графикой AMD Radeon. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными программами, браузером и легкой многозадачности. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно просматривать видео и работать с базовой графикой, хотя для современных игр и сложных графических приложений его возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Качество картинки и цветопередача находятся на достойном для офисного ноутбука уровне, позволяя комфортно работать как в помещении, так и на улице.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из качественного пластика в строгом сером цвете, что подчеркивает деловой стиль устройства. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, хотя при длительной интенсивной работе может становиться слышной. Батарея обеспечивает до нескольких часов автономной работы в режиме офисных задач, что позволяет работать вдали от розетки на встречах или в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB Type-A и HDMI для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 позволяет начать работу сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального управления данными. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене, но пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или современными играми, стоит присмотреться к более мощным моделям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 grey 15,6" (82RK013NRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 3 представляет собой классический офисный ноутбук, оптимальный для работы с документами, веб-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 и 8 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением мультимедиа. Это отличный выбор для студентов, офисных работников и пользователей, которым нужен надежный помощник для повседневных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 3 7320U с четырьмя ядрами и встроенной графикой AMD Radeon. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными программами, браузером и легкой многозадачности. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно просматривать видео и работать с базовой графикой, хотя для современных игр и сложных графических приложений его возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Качество картинки и цветопередача находятся на достойном для офисного ноутбука уровне, позволяя комфортно работать как в помещении, так и на улице.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из качественного пластика в строгом сером цвете, что подчеркивает деловой стиль устройства. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, хотя при длительной интенсивной работе может становиться слышной. Батарея обеспечивает до нескольких часов автономной работы в режиме офисных задач, что позволяет работать вдали от розетки на встречах или в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB Type-A и HDMI для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 позволяет начать работу сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального управления данными. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене, но пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или современными играми, стоит присмотреться к более мощным моделям.

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Отзывы


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