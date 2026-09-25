Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)
Maibenben — это ноутбук, который сочетает производительность и удобство без компромиссов. Его лёгкий корпус весом всего 1,6 кг делает устройство отличным спутником в дороге и на работе. Яркий IPS-экран с диагональю 14,5 дюйма и высоким разрешением 3072x1920 порадует детализированным изображением — идеально для работы с графикой, мультимедиа и видеоконференций. Процессор серии AMD Ryzen 5 и встроенная видеокарта AMD Radeon 660M обеспечивают плавную работу даже при интенсивных задачах. 16 Гб оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все необходимые файлы и ускорит загрузку системы. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в тёмное время суток. С предустановленной Windows 11 Pro вы сразу получаете все преимущества современной операционной системы. Поддержка Bluetooth v5.0 открывает больше возможностей для подключения внешних устройств и аксессуаров.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)