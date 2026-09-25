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Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)

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Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 1
Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 2
Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 3
Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 4
Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 5
Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben B114B
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5&quot; IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734279
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B114B
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)

Maibenben — это ноутбук, который сочетает производительность и удобство без компромиссов. Его лёгкий корпус весом всего 1,6 кг делает устройство отличным спутником в дороге и на работе. Яркий IPS-экран с диагональю 14,5 дюйма и высоким разрешением 3072x1920 порадует детализированным изображением — идеально для работы с графикой, мультимедиа и видеоконференций. Процессор серии AMD Ryzen 5 и встроенная видеокарта AMD Radeon 660M обеспечивают плавную работу даже при интенсивных задачах. 16 Гб оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все необходимые файлы и ускорит загрузку системы. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в тёмное время суток. С предустановленной Windows 11 Pro вы сразу получаете все преимущества современной операционной системы. Поддержка Bluetooth v5.0 открывает больше возможностей для подключения внешних устройств и аксессуаров.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B114B
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук, который сочетает производительность и удобство без компромиссов. Его лёгкий корпус весом всего 1,6 кг делает устройство отличным спутником в дороге и на работе. Яркий IPS-экран с диагональю 14,5 дюйма и высоким разрешением 3072x1920 порадует детализированным изображением — идеально для работы с графикой, мультимедиа и видеоконференций. Процессор серии AMD Ryzen 5 и встроенная видеокарта AMD Radeon 660M обеспечивают плавную работу даже при интенсивных задачах. 16 Гб оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все необходимые файлы и ускорит загрузку системы. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в тёмное время суток. С предустановленной Windows 11 Pro вы сразу получаете все преимущества современной операционной системы. Поддержка Bluetooth v5.0 открывает больше возможностей для подключения внешних устройств и аксессуаров.
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Отзывы


Ноутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 14.5" IPS 3K (3072x1920) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5151mAh (B114B-R566UMFQSPSRE1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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